AFAD ve Kandilli, Ege Denizi ile Akdeniz'de yeni depremleri kaydetti. Ege Denizi açıklarında bugün kaydedilen son sarsıntı, saat 7.49'dan bu yana ölçülen 17'inci deprem oldu. Kandilli'nin ölçümlerine göre Akdeniz'de yaşanan sarsıntı 47 kez kaydedildi.BURSA (İGFA)- AFAD'dan alınan bilgiye Ege Denizi'nde saat 14.04'te 4,4 büyüklüğünde yeni deprem kaydedildi.

Deprem yerden 7,2 kilometre derinliğinden gelirken, AFAD'ın verilerine göre yaşanan sarsıntılar şöyle:

Öte yandan aynı saatlerde yaşanan sarsıntıları Kandilli ise Akdeniz açıkları olarak duyurdu.

Kandilli verilerine göre Akdeniz açıklarındaki son deprem ise 15.10'te 4,2 büyüklüğünde ölçüldü.

4,2 büyüklüğündeki deprem yerden 5,5 kilometre derinlikte kaydedildi.