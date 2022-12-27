Bu yıl 8. kez seyirciyle buluşacak olan, müzikseverlerin heyecanla beklediği Nilüfer Caz Festivali, 9-20 Şubat’ta şehre yayılıyor.

Bu yıl 8. kez seyirciyle buluşacak olan, müzikseverlerin heyecanla beklediği Nilüfer Caz Festivali, 9-20 Şubat’ta şehre yayılıyor.

Festival, 10 gün boyunca gerçekleşecek konserler, paneller ve atölyelerle bu sene yeniden kışlık mekanlara dönüş yapıyor. Nilüfer Caz Festivali, Bursa kent kültüründe önemli bir yeri olmasının yanı sıra, aynı zamanda şehrin sınırlarını aşarak geniş kitlelerce 2016’dan beri ilgiyle takip ediliyor.

Festival’in bu seneki teması olan “Tahayyül”, genç nesillere hayal kurmayı hatırlatma fikri etrafına konumlanıyor. Birçok yerli ve yabancı müzisyeni ağırlayacak konserlerin yanı sıra, farklı disiplinlerden konuşmacıların katılımıyla gerçekleşecek ilham veren paneller ve çeşitli ilgi alanlarına yönelik tasarlanan atölye çalışmaları bu senenin festival programında yer alıyor.

Festival 8. edisyonunda aynı zamanda, programına liselerle yapacağı işbirliklerini ekleyerek, lise öğrencilerinin müzikle ve hayal kurmakla ilişkilerini derinleştirmeyi hedefliyor.

Avrupa Caz Ağı (European Jazz Network) üyesi olan Nilüfer Caz Festivali, bu sene uluslararası sanatçıları ağırlamanın yanı sıra, Festival tarihlerine denk gelen 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel hazırlayacağı bir program ile müzikseverlere keyifli bir deneyim sunacak.