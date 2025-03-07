8 Mart etkinlikleri kapsamında Kuşadası Ticaret Odası’nda, Kuşadalı 8 kadın sanatçının farklı sanat dallarındaki eserlerinden oluşan bir sergi açıldı.

Heykel, resim, seramik, çini, tekstil, pasta modelleme gibi farklı sanat dallarında eserlerin yer aldığı serginin onur konukları olan Menel Hüzmeli mozaik eserleri ile, Soprano Olcay Özaytekin ise sesi ile sergide yer aldı.

Kuşadası’nda sanat hayatını sürdüren 8 sanatçı kadının eserleri sergide yer aldı. Kuşadası Ticaret Odası Sergi Salonu’nda sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği açılışta, yine Kuşadası’nın yetiştirmiş olduğu bir başka kadın sanatçı olan merhume Ümran Akten Ayhan’da anıldı ve sergide eserlerinden örnekler yer aldı. 2021 yılında aramızdan ayrılan sanatçının anısına Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan tarafından sanatçının eşi Hikmet Ayhan’a plaket takdim edildi.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan açılışta yaptığı konuşmada, "Odamızın her yıl 8 Mart kapsamında değişik değişik konseptlerde etkinlikleri oluyor, bunda da en büyük emeği Kadın Girişimciler Kurulumuz veriyor" dedi. Akdoğan sözlerini şöyle sürdürdü; "Buradaki temamızda 8 Mart dolayısıyla, 8 Kadın sanatçımızın eserleri yer aldı ama ilçemizde çok daha fazla kadın sanatçımız var. Buradaki sanatçılarımızın, Kuşadası’nda ve ülkemizdeki tüm kadınların ve kadın sanatçılarımızın gününü kutluyorum" diyerek herkese teşekkür etti.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer’de konuşmasında; sergide yer alan çalışmaların birbirinden değerli olduğunu belirtti ve öncelikle, KUTO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan ve Yönetimine ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti. Özer, 8 Mart’a özel olarak Kuşadası’nda yaşayan 8 kadın sanatçıyı ve muhteşem eserlerini sanatseverlerle buluşturan sergide emeği geçen herkese teşekkür ederek, tüm kadınların gününü kutladı.

Birbirinden değerli ve farklı eserlerin yer aldığı sergi, 21 Mart 2025 tarihine kadar hafta içi 10.00 /16.00 saatleri arasında Kuşadası Ticaret Odası Sergi Salonu’nda sanatseverler tarafından ziyaret edilebilecek.