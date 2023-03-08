Her sene olduğu gibi bu senede 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Oltu’da yemek etkinliği ile kutlandı.

Her sene olduğu gibi bu senede 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Oltu’da yemek etkinliği ile kutlandı.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününü nedeni ile Oltu Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi’nin düzenlediği bir yemek programında Oltulu gazi ve şehit yakınlarıyla bir araya geldiler. Yemek salonuna girişte yemeğe katılan misafirlere bir karanfil dağıtıldı.

Şehit yakını Sadegül Aktürk, “İlk defa kadınlar günümü kutlayan oldu. Kaymakam beye ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, “Onlar hayatımızın en özel varlıkları. Kimi annemiz, kimi hayatımızın en büyük aşkı, kimi arkadaşımız, kimi ise göz bebeği kızımız. Kadınlara ithaf edilen o kadar özel günün arasında en önemli gündür belki de. Bizde 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü ile alakalı hem şehit annelerimizi hem de Aile Destek Merkezindeki kadın çalışanlarımızla ve kursiyerlerimizle birlikte hepsini bir arada topladık. Güzel bir ortamda yemek yedik, sohbet ederek güzel bir şekilde değerlendirdik. Herkese katılımlarından dolayı teşekkür ederim” dedi.

Yemek programına Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı ve kadın personeli de katıldı. Belediye personeli olarak yemekteki kadınlara hediye paketi verildi.