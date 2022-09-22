Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek taleplerini değerlendirmeye devam ediyor. Toplantıda 8 mahalle muhtarıyla buluşan Özlü sorunları ve çözüm önerilerini masaya yatırdı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek taleplerini değerlendirmeye devam ediyor. Toplantıda 8 mahalle muhtarıyla buluşan Özlü sorunları ve çözüm önerilerini masaya yatırdı.

Başkan Faruk Özlü mahalle ziyaretlerinin yanı sıra mahalle muhtarlarıyla da bir araya gelerek, talep ve istek ve önerilerini dinlemeyi sürdürüyor.

Faruk Özlü, 8 mahalle muhtarı ile bir araya geldi. Toplantıya Başkan Yardımcıları Hasan Günden ile Okan Kaltu’unun yanı sıra AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hasan Şengüloğlu, Muhtarlık İşleri Müdürü Gönül Asuk ve ilgililer katıldı.

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından her mahalleye yönelik hazırlanan dosyaları inceleyen Başkan Özlü, ardından muhtarları dinledi.

Mahallelerine yönelik istek ve taleplerini bire bir değerlendiren Başkan Dr. Faruk Özlü, iletilen taleplerin hızlı şekilde sonuca bağlanması için başkan yardımcıları ve birim müdürlerine talimat verdi.