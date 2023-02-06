Afyonkarahisar’da 8 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin de yaralandığı kazanın ardından yaralanan otobüs şoförü tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazada vefat edenlerin cenazeleri ise ailelerine teslim edildi.

Afyonkarahisar’da 8 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin de yaralandığı kazanın ardından yaralanan otobüs şoförü tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazada vefat edenlerin cenazeleri ise ailelerine teslim edildi.

Kaza, dün Dinar-Çay karayolu Cebitaş rampası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’dan Bodrum’a gittiği öğrenilen S.C. idaresindeki 34 SD 7721 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada Fatma Temiz, Sultan Nur Özay, Sevay Özay, Halime Tıpırdamaz, Ayşe Koç, İsmail Yoldaş, Yakup Uçar ve Mehmet Tuncer hayatını kaybetti. Olayda yaralanan 33 kişiden 23’ü taburcu olurken, 10’nun ise tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Kazada otobüsü kullanan S.C.’nin ise tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı. Dinar Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgusu devam eden sürücünün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Öte yandan, olayla ilgili Dinar Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma ise devam ediyor.