Edinilen bilgilere göre, Y.T. (20) isimli genç kız, annesiyle beraber Yakutiye ilçesi Rabia Ana Mahallesi’ndeki bir apartmana misafirliğe gitti. 8. katta bulunan dairenin balkonundan düşen Y.T. hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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