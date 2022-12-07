Kocaeli’nin Gebze ilçesinde intihar etmek için 8 katlı bir binanın çatısına çıkan şahıs, polis ekipleri tarafından güçlükle indirildi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde intihar etmek için 8 katlı bir binanın çatısına çıkan şahıs, polis ekipleri tarafından güçlükle indirildi.

Olay, gece saatlerinde Hacıhalil Mahallesi Hükümet Caddesi’nde bulunan 8 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs, intihar edeceğini söyleyerek binanın çatısına çıktı. Şahsı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ve polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Cadde trafik akışına kapatılırken, şahsın atlama ihtimaline karşı hava yastığı açıldı. Çatıya çıkan polis ekipleri, şahsı aşağıya indirebilmek için yoğun çaba sarf etti. Şahıs, ekiplerin çalışmalarının ardından çatıdan indirilerek, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan şahıs, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.