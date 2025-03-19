Elazığ’da depremde ağır hasar gördüğü için boşaltılan 8 katlı binanın çatısına çıkan kadını ekipler ikna ederek indirdi.

Olay, Üniversite Mahallesi Yahya Kemal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, genç bir kadın depremde ağır hasar gördüğü için boşaltılan 8 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yarım saat süren çalışmaların ardından ikna edilerek aşağı indirilen kadın, polis eşliğinde hastaneye kaldırıldı.