Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği (TÜRSİD), 11. Emniyet Komisyonu Toplantısı’nı Samsun’da gerçekleştirdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ A.Ş.’nin ev sahipliğinde yapılan toplantıya 8 ilden metro ve tramvay işletmecisi kurum yöneticileri katıldı.

Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği (TÜRSİD), 11. Emniyet Komisyonu Toplantısı’nı Samsun’da gerçekleştirdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ A.Ş.’nin ev sahipliğinde yapılan toplantıya 8 ilden metro ve tramvay işletmecisi kurum yöneticileri katıldı.

Kent içi raylı toplu taşımacılık hizmetlerinin halkın yaşam kalitesine, çevreye, sağlığa, hareketliliğe ve ekonomik kalkınmaya katkısını güçlendirmek amacı taşıyan TÜRSİD, bu kez Samsun’da toplandı. 11’inci Emniyet Komisyonu Toplantısı’na Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, SAMULAŞ A.Ş. Genel Müdürü Gökhan Beler’ in yanı sıra Metro İstanbul, Ankara EGO, İzmir Metro, Kocaeli-Ulaşım Park, Eskişehir Estram, Bursa Burulaş A.Ş. Kayseri Ulaşım A.Ş. ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nden raylı sistem işletmecisi şirket ve idarelerin departman yöneticileri büyük ilgi gösterdi.

İşletmeci kuruluşların metro ve tramvayların emniyet sistemlerine ilişkin doküman sunumu yaptığı toplantıda periyodik sağlık, psikoteknik ve psikotrop içerik periyodu ve uygulamasının yanında hat açılışı ile birlikte işletmelerde oluşturulması gereken minimum doküman listesinin belirlenmesi konuları da ele alındı. Kurumlar işletme bazında yaşadığı gelişmeleri, yenilikleri ve tecrübeleri paylaştı. Kent içi raylı sistemlerde kaza araştırmaları ve emniyet yönetmeliğiyle ilgili çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.