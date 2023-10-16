Tekirdağ merkezli 8 ilde düzenlenen ’Kafes’ operasyonunda 12 kişi adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ’Kafes’ operasyonları çerçevesinde “Bulutlar Çetesi” olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda 25 kişi gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da çetenin çökertildiğini belirterek, düzenlenen operasyonlarda 25 şüphelinin yakalandığını ifade etmişti.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Tekirdağ merkezli 8 ilde düzenlenen ’Kafes’ operasyonlarında gözaltına alınan 25 şüpheliden 12’si hastanedeki kontrollerin ardından adliyeye sevk edildi.