Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yapılan 8 ildeki operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yapılan 8 ildeki operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu çerçevede 26-28 Aralık tarihleri arasında, Gaziantep’te 7, Bursa’da 6, Mersin’de 5, Malatya’da 2, Hatay, Kastamonu, Kocaeli ve Edirne’de 1’er kişi olmak üzere İl Jandarma Komutanlıklarınca icra edilen operasyonlarda aralarında terör örgütünün sözde emirlerinden birinin de olduğu 24 DEAŞ terör örgütü mensubu gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan arama neticesinde çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.