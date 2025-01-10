Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde BAL liginin ikinci yarısının ilk müsabakası 8 Eylül Stadı’nda oynanacak. Burhaniye Belediyespor-1966 Edremitspor maçı ile başlayacak müsabaka öncesi stadyum, Burhaniye Belediyesi tarafından bakıma alındı.

Belediyeye bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar 19 Ocak 2025 Pazar günü oynanacak karşılaşma öncesi aralıksız devam ediyor.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, sahada devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar kapsamında stadın çim zemini tamamen yenilenerek iyileştirildi. Ayrıca stadın iç ve dış cephesinde boya çalışmaları devam ederken, tribünler ve soyunma odalarında da detaylı bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.

Başkan Deveciler, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “8 Eylül Stadı, Burhaniyeli sporseverler için önemli bir değere sahip. Stadımızda dört sezon sonra yeniden aynı heyecanla taraftarlarımızla buluşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Stadımızı, Bölgesel Amatör Lig’in 2. yarısında oynanacak olan ve Burhaniye Belediyespor’umuzun ilk maçı olacak 1966 Edremitspor karşılaşmasına hazır hale getiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çalışmaların karşılaşma gününe kadar tamamlanarak stadın sporseverlerin hizmetine sunulması hedefleniyor.