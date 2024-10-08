Meteoroloji 8 Ekim Salı gününe ilişkin günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Bugün öğleden sonra Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve geçmesi bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise, genellikle kuzeyli, yurdun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatıdan yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'nin günlük hava tahmin raporunda iki kuvvetli uyarı da yer aldı.

Kuvvetli yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenirken, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden (Lodos) yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek kuvvetli rüzgara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.