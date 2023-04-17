Malatya Turgut Özal Üniversitesinde vefatının 30. yıl dönümünde 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için anma töreni düzenlendi. Efe Özal, babasının kucaklayıcı ve bütünleyici bir karakteri olduğunu belirterek, “Turgut Özal herkesin bildiği gibi hoşgörülü, adil ve adaletli ve çok inançlı bir insandı" dedi.

Malatya’nın da aralarında bulunduğu 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı anma töreni bu yıl online olarak gerçekleştirildi. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuzhan Göktolga’nın moderatörlüğünde saat 13.00’te gerçekleştirilen törene Turgut Özal’ın oğlu Efe Özal da katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, törene katılımından dolayı Efe Özal’a teşekkür etti. Bentli, "Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Cumhurbaşkanı, mümtaz devlet adamı ve siyasetçi Turgut Özal’ı, 17 Nisan 1993’te aramızdan ayrılışının 30. seneyi devriyesinde rahmet ve minnetle anıyoruz. Turgut Özal, darbelerle birlikte sekteye uğramış demokrasimizin gelişmesine katkıları nedeniyle, uyguladığı ekonomi modeliyle ülkemizin kalkınması ve refahındaki öncü rolüyle her zaman milletimizin gönlünde yer alacaktır. Merhum Özal, ekonomik zorluklar içerisinde bunalan ülkemize ve ülke insanımıza yeni ufuklar açmış, icraatları, demokratikleşme hamleleri ve geleceği şekillendiren atılımlarıyla ülkemizin gelişimine büyük katkılar sağlamıştır” diye konuştu.

Bentli, Turgut Özal’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin olduğu kadar dünya siyaset tarihinin de müstesna liderlerden biri olduğunu, karizması ve reformist kimliği ile başbakan ve sonrasında cumhurbaşkanı olarak güçlü bir liderlik gösterdiğini ifade etti. Rektör Bentli, “Turgut Özal, dünyada meydana gelen, politik ve ekonomik değişimleri okumuş, serbest pazar ekonomisine dayalı, büyüme esaslı rekabetçi bir ekonomik modele geçişi esas almıştır. Ülkemize çağ atlatan atılımların öncüsü olan, bizlere yeni ufuklar kazandıran 8. Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal’ın milletimizin gönlündeki yerini tarif edecek ve aziz hatırası için elbette söylenecek çok şey var. Ancak kısa bir zaman önce asrın felaketi olarak adlandırılan, 11 ilimizi etkileyen ve 50 binden fazla insanımızı kaybettiğimiz Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri nedeniyle bu yıl geniş katılımlı anma töreni düzenleyemediğimiz için üzüntümüzü belirtmek istiyorum. Malatya’mızın yetiştirdiği değerli devlet ve siyaset adamı Turgut Özal’ın aziz hatırası, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mayıs 2018’de adının verildiği üniversitemizde her daim canlı kalacaktır. Merhum Özal’ın adını taşıyor olmanın verdiği sorumluluğun bilinciyle, Özal vizyonuna sahip; dünyadaki gelişmeleri görebilen ve bu gelişmeler ışığında ülkemizin çağ atlaması çabalarına katkı sağlayacak donanımda öğrenciler yetiştirmek temel hedeflerimizden biri olacaktır. Yaşadığımız deprem sonrasında merhum Özal’ın da çok sevdiğini bildiğimiz ve şahitlik ettiğimiz Malatya’mızı Özal’ın vizyonuyla yeniden inşa ederek, Malatya’yı yeniden ayağa kaldıracak, Malatya’ya çağ atlatacak projeler geliştirmek ve uygulamak da temel amacımız olacaktır. Bunların yanı sıra üniversitemiz bünyesine taşıdığımız Turgut Özal’ın kişisel eşyalarından oluşan müze ile de Malatyalı gençlerimize ve şehir dışından gelen öğrencilerimize ülkesi ve milleti için yapmış olduğu çalışmalar tanıtılacaktır” dedi.

Bentli, Turgut Özal Müzesi’nin Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenmediğini, ancak Turgut Özal’ın adına yakışır daha görkemli bir müzeyi üniversitenin Yeşilyurt yerleşkesinde şehre kazandırma arzusunda olduklarını belirterek, deprem sonrası şehrin yeni yerleşim merkezi olarak belirlenen Yakınca bölgesine yakın olması sebebiyle burada inşa edecekleri müzeye ulaşımın daha kolay olacağını ve daha fazla insan tarafından ziyaret edilebileceğini ifade etti.

Efe Özal da babasının zorlu bir eğitim süreci olduğunu, ilkokulu, ortaokul ve liseyi dedesinin memuriyetinden dolayı farklı illerde okumak zorunda kaldığını belirterek, babasının başarılı eğitim sürecinden dolayı devletin kendisini yurt dışına eğitime gönderdiğini, dönüşünün ardından devletin farklı kademelerinde görev aldığını belirtti. Bugün ülkede sanayi alanında, ekonomik alandaki gelişmelerin Turgut Özal döneminde atıldığını belirten Efe Özal, pandemi ve sonrasında depremle ülkemizin zorlu bir süreçten geçtiğini ifade ederek, özellikle gençler arasında bir karamsarlık gözlemlediğini ancak bunun geçici olduğunu düşündüğünü, gençlerin yetişmesine katkı sağlayan üniversitelere bu süreçte büyük görevler düştüğünü söyledi. Efe Özal konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Turgut Özal nasıl ki bu ülkenin okullarından yetişerek önemli görevlere geldiyse, gençlerin yetişmesine olanak sağlayan üniversiteler ve öğretim görevlileri olarak sizlerin de bu ülkeye hizmet edecek yeni nesiller yetiştireceğinize inancımın tam olduğunu belirtmek istiyorum.”

“Turgut Özal herkesin bildiği gibi hoşgörülü, adil ve adaletli ve çok inançlı bir insandı"

Babasının insani yönüne değinen Efe Özal, “Turgut Özal herkesin bildiği gibi hoşgörülü, adil ve adaletli ve çok inançlı bir insandı. Bu inancını dışarıda göstermeyi pek istemezdi. 5 vakit namaz kılardı ancak hiçbir zaman namaza gidiyorum demez, başka bir bahaneyle namaz kılmaya giderdi. Çok güçlü bir karakteri vardı. İnsanlarla iletişim kurmayı çok iyi bilirdi, ama daha ötesi dinlemeyi çok iyi bilirdi. Kucaklayıcı ve bütünleyici bir karakteri vardı, kavgacı bir insan değildi” dedi.

Efe Özal, babası Turgut Özal’ın vefatının 30. yıldönümünde Malatya Turgut Özal Üniversitesinde anma töreni düzenlenmesi ve kendisinin konuşmacı olarak davet edilmesinden de büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

Programın moderatörlüğünü üstlenen Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuzhan Göktolga da, Turgut Özal’ın ideolojiler, yaşlar ve çağlar ötesi bir insan olduğunu, vizyoner bir kişiliğe sahip olduğunu ve Türkiye’nin her kesiminden kendisine karşı sevgi ve saygı olduğunu belirterek, “Turgut Özal entelektüel birikimi ve mesleki deneyimi yüksek, oldukça zeki bir insan. Farklı illerde eğitim almasına rağmen, İTÜ’yü burslu kazanarak elektrik yüksek mühendisi oluyor. Bu eğitimi de yetmiyor, iktisat eğitimi almak için Amerika’ya gidiyor. Müsteşarlık dahil devletin farklı kademelerinde görev alıyor. Özel sektörü, bürokrasiyi, siyaseti deneyimliyor. Dünya bankasında aldığı görevle küresel ekonomiyi ve küresel siyaseti anlıyor. Turgut Özal’ı özel yapan şey, bu küresel dönüşümü, küreseli ve yereli sentezleyerek yakalayabilecek olmamızı fark etmesidir. Bu yönüyle Özal köklerine bağlı bir devlet adamıdır. 83 yılında hükümet programını, milliyetçi ve muhafazakâr, sosyal adaletçi, rekabete dayalı, serbest piyasa ekonomisini esas alan bir hükümet olarak belirtmiştir. Özal iyi biri hatip değildi, ancak çok iyi bir siyasal iletişimciydi, samimi ve dürüsttü. Bu yönüyle insanlar Özal’a inanıyor, güveniyordu. Bu yalnızca halk nezdinde değil, çalıştığı insanlar nezdinde de böyleydi. Samimiyeti ikna kabiliyetini de beraberinde getiriyordu. Çalışma arkadaşlarını çok iyi seçiyordu. Teknokrat olduğu için, siyaseti karıştırmadığı için, çalışacağı insanları çok rahatlıkla ikna edebiliyordu” şeklinde konuştu.

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal için düzenlenen anma törenine Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Erdem, Prof. Dr. Orhan Gündüz, Genel Sekreter Doç. Dr. Ahmet Selim Özkan, Genel Sekreter Yardımcısı Öğr. Gör. Abuzer Yeşil ve üniversite senato üyeleriyle öğretim elemanları katıldı.