Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar ev sahipliğinde gerçekleştirilen 8. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısına katıldı.

Düzensiz göçle daha etkin ve verimli bir mücadele yürütebilmek ve kurumlar arası koordinasyonun arttırılması amacıyla düzenlenen toplantı; Afyonkarahisar, Konya, Antalya, Burdur, Isparta ve Karaman illerinden oluşan 8. bölge illerinin valileri, vali yardımcıları, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları, sahil güvenlik komutanları ve İl Göç İdaresi müdürlerinin katılımıyla gerçekleşti.

Bölge illerinde yürütülen faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda; düzensiz göçle daha etkin ve verimli bir mücadele yürütebilmek amacıyla ülke genelinde alınan tedbirler, 8. Bölge illerine ilişkin istatistiki veriler ve kontrol noktalarının etkinliği, alınan önlemler ile yapılan çalışmalar istişare edildi.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması ile toplantı sona erdi.