Erzurum’un 8 bin nüfuslu Uzundere ilçesi 3 günde 80 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. İlçeye her yıl yaklaşık 500 bin yerli ve yabancı turist geliyor.

Erzurum’un şirin ilçesi Uzundere bulunan tarihi ve turistlik mekanları, doğal güzellikleri görmek isteyen yüz binlerce yerli ve yabancı turist ilçeye adeta akın ediyor. Bayram ve hafta sonu tatili nedeniyle sadece 3 günde Uzundere’ye gelen ziyaretçi sayısı 80 bini aştı. Dünyanın sayılı doğal güzelliklerinden biri olan Tortum Şelalesi ise ziyaretçilerin en çok uğrak noktası haline geldi. Erzurum’dan şelaleye gitmek isteyenlere Tortum Gölü 8 kilometre boyunca yol arkadaşı oluyor. Tortum Gölü kıyılarında temiz, göl manzaralı piknik alanları bulunuyor. Piknikçilerin vazgeçilmez adresi olan alanlar bayram ve hafta sonunda doldu taştı. Ebeveynler iş, çocuklar ise okul stresini Uzundere’deki turistlik mekanlarda attılar. Uzundere’nin Yedigöller mevkiine de ilgi bir hayli büyük oldu. Berrak ve çok soğuk suya sahip olan göl kıyısında alabalık ve semaver çayı keyfi yapan ziyaretçiler çok memnun olduklarını, herkesin bu bölgeyi görmesi gerektiğini ifade ettiler.

Mikro klima özelliği taşıyor

Uzundere, Mart 2016 yılında ’sakin kent’ unvanına sahip odu. Doğu Anadolu Bölgesinin Doğu Karadeniz Bölgesi sınırında yer alan Uzundere doğuda Oltu, batıda İspir, kuzeyde Yusufeli ve güneyde Tortum ilçeleriyle komşu. Kurulduğu vadi tabanından dolayı özellikle sonbahar ve kış aylalarında mikro klima iklim özelliği göstermekte olup özellikle vadinin derin yerlerinde Karadeniz iklimi hakimdir. Uzundere ekonomik olarak tarım sektörünün hâlâ canlılığını koruduğu bir ilçedir. Bununla beraber ilçede hayvancılıkta kayda değer bir ekonomik kaynak durumundadır. İlçede yakın komşusu Tortum gibi meyve bahçeleri, tahıl tarımı, organik bal üretimi, dut pekmezi, pestil ve köme üretimi yapılan küçük ölçekli işletmeler dikkat çekicidir. Kuzey havzasında yer alışı dolayısıyla Tortum ile beraber tarihi bakımdan Gürcü mimarisinin etkileri de gözlenen Uzundere, yer almış olduğu havza dolayısıyla Karadeniz kültürü ile bir geçiş ve kaynaşma noktasında olup mutfaktan halk oyunlarına, folklor ve müziğe kadar genişleyen kadim Anadolu kültür zenginliğine sahiptir.