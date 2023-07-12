Talas Belediyesi’nin tarım ve hayvancılığa desteği artarak devam ediyor. Bu çerçevede İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile protokol imzalayan Talas Belediyesi, ilçe genelindeki küçükbaş ve büyükbaş hayvanların aşılama ve küpeleme ücretlerini karşılıyor.

Uygulama çerçevesinde 7 bin 285 küçükbaş ve bin 600 büyükbaş hayvan küpelenirken aynı zamanda da aşılama işlemleri yapılıyor. Yıl boyunca devam edecek olan uygulamada küpeleme ve aşılama işlemlerinin ücretlerinin tamamı Talas Belediyesi tarafından karşılanıyor. Projeden yararlanmak isteyen üreticilerin başvurularını Talas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne yapmaları gerekiyor.

Üreticilerden Başkan Yalçın’a teşekkür

Uygulamadan yararlanan hayvan üreticileri duydukları memnuniyeti dile getirdi. Başkan Yalçın’a teşekkürlerini ileten üreticiler, proje ile büyük kolaylık sağlandığını ifade etti.

İlçede hayvancılık yapan Burhan Beydili isimli bir üretici, “Devletimizi her şeyi yaptı daha ne yapacak ki. Başkan Yalçın’dan da Allah razı olsun işi gücü rast gelsin.” diyerek memnuniyetini ifade etti.

Meclisten oy birliği ile karar çıkmıştı

Öte yandan Talas Belediye Meclisi, Talaslı üreticilerin küpeleme ve aşılama ücretlerinin karşılanmasını oy birliği ile kabul etmişti.