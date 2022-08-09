Hakkari’de 2012 yılında 8 askerin şehit edilmesi, 16 askerin yaralanmasına katılan PKK-KCK’lı terörist sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Hakkari’de 2012 yılında 8 askerin şehit edilmesi, 16 askerin yaralanmasına katılan PKK-KCK’lı terörist sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan kapsamlı istihbarı çalışma sonucu, yabancı uyruklu M.Ş adli PKK/KCK’lı terörist Gaziantep’te düzenlenen operasyon sonucu yakalandı. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturmayı yürüten Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sorgulanan terörist M.Ş. sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

“2012 yılında 8 askerin şehit edilmesi, 16 askerin yaralanması olayına katıldı”

Yabancı uyruklu M.Ş’nin PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü, Türkiye’de Hakkari bölgesinde askeri birliklere, konvoylara silahlı ve EYP’li saldırı tarzında eylemlerde bulunan, 20 Haziran 2012 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Yeşiltaş Jandarma karayoluna yönelik 8 askerin şehit olduğu, 16 askerin ise yaralandığı saldırıya katıldığı, Suriye ve Irak-Gare bölgesinde örgüt adına silahlı faaliyet göstermesini müteakip yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yaparak Gaziantep’te gözaltına alınıp Kilis’e getirilmişti.