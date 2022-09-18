Moğol istilasından kaçak Türklerin 13’üncü yüzyılda Anadolu’da kurdukları ve Osmanlı’nın cihan devleti olması yolunda önemli katkıları bulunan esnaf teşkilatı Ahiliğin gelenekleri tarihi handa yaşatıldı. Tarihi Koza Han’da yapılan Şer kuşanma töreni, izleyenleri asırlar öncesine götürdü.

Moğol istilasından kaçak Türklerin 13’üncü yüzyılda Anadolu’da kurdukları ve Osmanlı’nın cihan devleti olması yolunda önemli katkıları bulunan esnaf teşkilatı Ahiliğin gelenekleri tarihi handa yaşatıldı. Tarihi Koza Han’da yapılan Şer kuşanma töreni, izleyenleri asırlar öncesine götürdü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Ticaret İl Müdürlüğü işbirliğiyle Ahilik Haftası nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi. Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda büyük rol oynayan ve 13’üncü yüzyılda görülmeye başlayan esnaf kuruluşu olan Ahilik, etkinliklerle yaşatıldı. Her yıl kutlanan ve geleneksel hale gelen Ahilik Haftası etkinlikleri Koza Han’da ‘Şed kuşanma’ töreni ile başladı. Yaklaşık 6 asır önce 2. Bayezid tarafından yaptırılan, Osmanlı döneminde ipek ticaretinin merkezi olan ve burada satılan kozalardan üretilen ipeğin dünya saraylarını süslediği Koza Han, 800 yıllık bir geleneğe ev sahipliği yaptı. Ahilik geleneğinin önemli bir parçası olan ve kalfalıktan ustalığa geçişte yapılan ‘Şed kuşanma’ töreni düzenlendi. O dönemin kıyafetlerini giyen Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçıları vatandaşları asırlar öncesine götürdü.

Karagöz ve Hacivat Müzesinde ise çocuklar ahilik kültürü ile ilgili bilgi aldı. Ardından Karagöz ve Hacivat gölge oyununu izlediler. Medeniyet tarihine Türk kültürünün armağan ettiği bu güçlü mirasın gelecekte de korunması temennisi ile düzenlenen etkinler çerçevesinde Kent müzesi önünde halkın büyük ilgi gösterdiği Türk Halk Müziği konseri de düzenlendi.