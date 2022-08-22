Denizli’nin Çal ilçesinde 800 yılı aşkın zamandır düzenlenen Geleneksel Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı, bölgede görülen şap hastalığı nedeniyle bu yıl iptal edildi.

Denizli’nin Çal ilçesinde 800 yılı aşkın zamandır düzenlenen Geleneksel Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı, bölgede görülen şap hastalığı nedeniyle bu yıl iptal edildi.

Çal ilçesi Aşağıseyit Mahallesinde 27-28 Ağustos tarihlerinde geleneksel Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı etkinliği düzenlenecekti. Aylardır beklenen ve tüm hazırlıkları tamamlanan etkinliğe günler kala ‘şap hastalığı’ kabusu yaşandı.

Aşağıseyit Mahallesi’nde bir vatandaş, geçtiğimiz günlerde Ağrı’dan büyükbaş hayvan sevki yapıldı. Hayvanları kontrol eden bir veteriner, şap hastalığını tespit ederek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bilgi verdi. Yapılan kontrollerde 10 büyükbaş hayvanda şap hastalığına rastlandı. Aşağıseyit Mahallesi ile 10 kilometre çapındaki tüm yerleşim yerlerine hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı. Dolayısıyla hafta sonu düzenlenecek olan Aşağıseyit Mahallesi’ndeki etkinlikte iptal edilmiş oldu.

“Çok üzgünüz”

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Büyük Menderes Nehri yatağının kuruduğunu, susuzluğun had safhada olduğunu söyleyerek, şap hastalığı ile ikinci darbeyi yediklerini ifade etti. Akcan, “Geçtiğimiz günlerde Büyük Menderes yatağı kurudu. Barajdan su bırakıldı. Bırakılan su kısa sürede yine kurumaya başladı. Bugün itibariyle barajdan suyu bırakacaklarını söylediler. Biz, 800 yıldan fazladır düzenlenen geleneksel etkinliğimiz için tüm hazırlıklarımızı yapmıştık. Günler kala, Aşağıseyit’te şap hastalığının görülmesi büyük talihsizlik. Çok üzgünüz” diye konuştu.