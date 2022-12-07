Sivas’ta yaşayan 67 yaşındaki hayvan sever, 826 yıllık Tarihi Ulu cami avlusunda bulunan kuşları yemleyerek 17 yıldır adeta kuşlara kuşlara yapıyor.

Sivas’ta yaşayan 67 yaşındaki hayvan sever, 826 yıllık Tarihi Ulu cami avlusunda bulunan kuşları yemleyerek 17 yıldır adeta kuşlara kuşlara yapıyor.

Sivas kent merkezinde bulunan 1196-1197 yılları arasında Kızılarslan bin İbrahim tarafından yaptırılan ve Anadolu’nun en eski camilerinden biri olarak bilinen Ulu Cami 826 yıldır cemaatine hizmet veriyor. Ali Biçici isimli hayvan sever vatandaş tarihi cami etrafındaki kuşları 17 yılıdır elleriyle besliyor. Her sabah saat 06.30’da caminin avlusuna gelerek kuşların gelmesini bekleyen Biçici cami işlerine de yardım ediyor. Kuşların gelmesiyle birlikte yemlemeye başlayan Biçici ’Hadi gelin arkadaşlar yemeğiniz hazır’ diye bağırarak kuşları çağıyor. Biçici’yi gören kuşlar hemen yanına gidiyor. Ali Biçici’nin etrafından ayrılmayan ve onu takip eden kuşları gören vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor. Adeta kuşlara babalık yapan Biçici, kuşlara taktığı isimlerle sesleniyor.

“Beni görünce kuşlar geliyor”

Ali Biçici, kuşların onu gördüğünde geldiğinden bahsederek, “Her sabah ben sabah saat 06.00 otobüsüyle geliyorum, 06.30’da burada oluyorum. Caminin yapılacak işlerini tamamladıktan sonra kuşların gelmelerini bekliyorum. Beni görünce kuşlar geliyor. ‘Gelin arkadaşlar yemeğiniz hazır’ diye bağırınca uçarak geliyorlar. Ben kahveye gitmem, kahve oyunları da oynamam. Geçmişlerimin hayrına ben bu kuşları besliyorum. Bazen akrabalarımdan hayır yapmak isteyenler bana para veriyor, bende onların hayrını yerine getirip kuşlara yem alıp atıyorum” dedi.

“İnsanlığın kuralları bu şekilde”

Biçici, insanların hayvanlara karşı böyle olması gerektiğinden bahsederek, “Kuşların yemini ilk başta sadece kendi paramla alıyordum, son zamanlarda çevredeki vatandaşlarda hayırda bulunarak para vermeye başladı. Kuşları çağırdığımda geldiğini görenler hayret içerisinde kalıyor, ‘ Adam çağırınca kuşlar geliyor’ diyorlar. İnsanlığın kuralları bu şekilde, normalde hayvanlara karşı bu şekilde olmalıyız. Ben bunu 17 yıldır yaptım ve Allah ne kadar ömür verirse o kadar yapmaya devam edeceğim” diye konuştu.