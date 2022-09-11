Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği 8. Akçalar-Fadıllı İncir Festivali renkli anlara sahne oldu. ‘En iyi incir yetiştiricisi’ ve ‘İncirli lezzetler’ yarışmalarında dereceye girenlerin ödüllendirildiği etkinlikte ünlü sanatçı Öykü Gürman da verdiği konserle izleyenleri coşturdu.

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği 8. Akçalar-Fadıllı İncir Festivali renkli anlara sahne oldu. ‘En iyi incir yetiştiricisi’ ve ‘İncirli lezzetler’ yarışmalarında dereceye girenlerin ödüllendirildiği etkinlikte ünlü sanatçı Öykü Gürman da verdiği konserle izleyenleri coşturdu.

Nilüfer Belediyesi yerel üreticiyi desteklemek ve yöresel ürünleri geniş kitlelere tanıtmak hedefiyle gerçekleştirdiği festivallere bu kez Akçalar-Fadıllı İncir Festivali ile devam etti. Bu yıl ilk kez Akçalar’daki göl kıyısında eşsiz doğa manzarası eşliğinde gerçekleşen festival renkli anlara sahne oldu. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Bursa Milletvekilleri Prof. Dr. Yüksel Özkan, Erkan Aydın, geçmiş dönem Nilüfer Belediye Başkanı ve CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey’in de katıldığı festivale vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Başkan Turgay Erdem stantları ve satış ünitelerini gezerek bölge üreticisiyle sohbet etti. Nilüfer Halk Dansları’nın oyunlarıyla renklenen festivalde açılış konuşmalarını Fadıllı Muhtarı Cemal Kargılı ve Akçalar Muhtarı Salih Avcil yaptı. Her iki muhtar da Başkan Erdem ve Nilüfer Belediyesi’ne katkılarından dolayı teşekkür etti. Üreticilere bereketli bir hasat dönemi dileyen Başkan Turgay Erdem de, “Biliyorsunuz incir, iklim özellikleri nedeniyle az sayıda ülkede yetişen kıymetli bir meyve, Türkiye de incirin yetiştiği ender ülkelerden biri. Bursa siyahı olarak anılan kara incir 2018 yılında coğrafi işaret tescili almış bir ürün ve en çok yetiştiği bölgelerden biri de Nilüfer. İncirimiz dünyanın pek çok ülkesine ihraç ediliyor” dedi.

Nilüfer’de Akçalar, Fadıllı, Ayva, Konaklı, Gölyazı ve Balıklı gibi havzalarda çok değerli incir yetiştiğini belirten Erdem, “Nilüfer Belediyesi olarak biz de bölgemizde üretilen ürünlerin tanıtılması ve markalaşması amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Bu festivalin amacı da bu. Geleneksel hale getirdiğimiz bu festivalle, Türkiye üretiminin büyük bölümü Bursa’da gerçekleşen siyah inciri daha çok tanıtmak ve incir üreticisine destek olmak istiyoruz. Dilerim çiftçimiz, üreticimiz çok bereketli bir hasat dönemi geçirerek emeğinin karşılığını alır” diye konuştu.

Festivalin bölgedeki siyah incirin tanıtılması açısından çok önem taşıdığını ifade geçmiş dönem Nilüfer Belediye Başkanı ve CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey de, incirin bölgedeki çiftçilerin geçim kaynağı olduğunu söyledi. İncir ile farklı ürünler üretilerek pazarlamanın bölgeye daha çok değer katacağını ifade eden Bozbey, bu tür festivallere bölge halkının sahip çıkması gerektiğini söyledi.

CHP Bursa Milletvekilleri Prof. Dr. Yüksel Özkan ile Erkan Aydın da Bursa’nın tarımsal zenginliğine dikkat çekerek, üreticilerin sıkıntılarını yakından takip ettiklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından festivalde yarışmalara geçildi. ‘En iyi incir yetiştiricisi’ yarışmasında 10, ‘İncirli Lezzetler’ yarışmasında ise 11 kişi yer aldı. Jürinin zorlandığı değerlendirme sonucunda dereceye girenler ödüllendirildi. ‘En iyi incir yetiştiricisi’ yarışmasında birinci Ulker Koçoğlu, ikinci Şeref Diker, üçüncü de Gökhan Arıcı oldu. ‘İncirli Lezzetler’ yarışmasında ise birinciliği incirli yaş pastayla Tülay Yılmaz Aydoğan alırken, Şaziye Yılmaz incirli revani ile ikinci, Sevgi Vatan da zeytinyağlı bonfileyle üçüncü oldu. Dereceye girenler ödüllerini Nilüfer Belediyesi Meclisi Üyesi Osman Günay, Fadıllı Muhtarı Cemal Kargılı ve Akçalar Muhtarı Salih Avcil’in elinden aldı.

Festivalde Bursa İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği üyeleri de kısa bir sunum yaparak konuya dikkat çekti.

Etkinlikte ayrıca Akçalar Softbol Bayan Takımı ve kickbos branşında dereceye giren sporcular da Başkan Erdem ve Mustafa Bozbey tarafından ödüllendirildi.

Ödül töreninin ardından Nilüfer Roman Orkestrası sahne aldı. Sergiledikleri performansla orkestra bölge halkına keyifli anlar yaşattı.

Etkinliğin finalinde Türk pop ve flamenko şarkıcısı,Öykü Gürman sahne aldı. Sahnedeki samimi duruşu ve içtenliğiyle hayranlarının gönlünü fetheden Gürman, izleyenlere muhteşem anlar yaşattı. Nilüfer Belediyesi’ne hayranlarıyla buluşturduğu için teşekkür eden Gürman’a, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan çiçek vererek teşekkür etti.