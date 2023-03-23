Kayseri Özel Tekden Ortaokulu’nda düzenlenen İstiklal Marşı okuma yarışmasında birinci olan 7.sınıf öğrencisi Kerem Karaahmetoğlu, kazandığı ödülü depremzedelere bağışladı.

Özel Tekden Ortaokulu’nda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 108. yıldönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Programda düzenlenen İstiklal Marşı okuma yarışmasında 7. sınıf öğrencilerinden Kerem Karaahmetoğlu birinci oldu.

Birincilik ödülü takdim edilen Kerem Karaahmetoğlu, “”Bu marşı yazan para ödülünü almadıysa, benim de bu ödülü almam doğru olmaz. Ben kazandığım ödülümü depremzedeler için yapılacak Konteyner Kent için bağışlıyorum” diyerek duygu dolu anlar yaşanmasına sebep oldu.