Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu fiber tekne motor arızası yapınca içinde 7’si çocuk 20 düzensiz göçmen kurtarıldı, bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Marmaris ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından fiber tekne içerisindeki 13 düzensiz göçmen (beraberinde 7 çocuk) kurtarılmış, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.