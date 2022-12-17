Söğüt’te temel eğitim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik ’7’den 70’e Söğüt’ kültürel etkinlikleri başladı.

Söğüt’te temel eğitim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik ’7’den 70’e Söğüt’ kültürel etkinlikleri başladı.

Söğüt Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Söğüt’te temel eğitim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik tiyatro, söyleşi ve psikoteknik etkinlikleri gerçekleştirildi. ’7’den 70’e Söğüt’ kültürel etkinliklerinde öğrencilerin özgüven ve sorumluluk duygusunu geliştirmek, şiddet ve zararlı alışkanlıklardan korumak, yeni ilgi alanları ve beceriler kazandırmak, yeteneklerini sergilemesine imkân vermek, millî, manevi ve kültürel değerleri yaşatmak, yaygınlaştırmak ve bu değerlerin yeni nesillere aktarımını sağlamak olduğu bildirildi.

Ayrıca etkinlikte gönüllülük bilincini özendirmek, engellilik, yaşlılık, insan ve çocuk hakları ile ilgili konularında farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlikler gerçekleştirildi.