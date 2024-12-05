Erzincan polisi ilkokulu öğrencileri ile birlikte huzurevinde ulu çınarlarla buluştu.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince çocuklara, büyüklere karşı saygı ve sevgi değerlerini aşılamak, bağlılıklarını güçlendirmek amacıyla bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte İnönü İlkokulu öğrencileri 100. Yıl Atatürk Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki ulu çınarlarla bir araya geldi. Polis ekipleri öğrencilere ve ulu çınarlara çeşitli hediyeler takdim etti.

Ulu çınarlar gerçekleştirilen etkinlikten memnun olduklarını dile getirdiler.