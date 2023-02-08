Bilecik Pazaryeri Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından deprem bölgesindeki vatandaşlar için yardım kampanyası başlatıldı.

Bilecik Pazaryeri Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından deprem bölgesindeki vatandaşlar için yardım kampanyası başlatıldı.

Kahramanmaraş ve 10 ili etkileyen deprem felaketleri sonrası Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in çağrısıyla birlikte yardım seferberliği oluşturdu. Pazaryeri ilçesinde siyasi partilerin ilçe başkanları, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ile durum değerlendirmesi yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, acil ihtiyaç olarak deprem bölgesine 1 kamyon içme suyu yollandığını söyledi. Bilecik Valiliğin acil ihtiyaç listesine göre ilçede yardım toplama çalışmalarının sürdüğünü belirten Başkan Tekin, ilçe halkına mont, bot, battaniye, ilk yardım seti, ısıtıcı, su, uyku tulumu, çocuk bezi ve maması, çadır, kışlık giyecek, konserve den oluşan eşyaları Pazaryeri Belediyesinde bulunan yardım toplama merkezine iletmelerini istedi. Toplanan yardım malzemeleri Bilecik’te bulunan AFAD merkezine iletilirken, nakdi yardımların ise AFAD hesaplarına yatırılmasını bildirdi.

Başkan Tekin yaptığı açıklamada, “Bu millet böyle kenetlendiği sürece evelallah ülke olarak bunu da elbirliğiyle atlatacağız. Yardımda bulunan hemşerilerimize teşekkür ediyor, yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar ve deprem bölgesinden umutlu haberlerin gelmesi dileklerimizle” diye konuştu.