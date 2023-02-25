Eskişehir’de yaşlı bir kadın ile küçük bir kız çocuğunun onlarca güvercin arasında besleme yapması renkli görüntüler oluşturdu.

Eskişehir’de yaşlı bir kadın ile küçük bir kız çocuğunun onlarca güvercin arasında besleme yapması renkli görüntüler oluşturdu.

Eskişehir kent merkezinde, hayvanlar için duyarlı vatandaşlarca besleme yapılıyor. Sıcaklıkların sıfırın altına düştüğü gece saatlerinden sonra etkisini gösteren güneşli hava, hayvanların da belli yerlerde toplanarak yiyecek arayışına girmesine sebep oldu. Kentin en işlek yerlerinden biri olan Köprübaşı Caddesi’nde ise duyarlı vatandaşlarca güvercinlere besleme yapılmaya devam edilirken, yaşlı bir kadın ile küçük bir kız çocuğunun aynı anda güvercinlere yem vermesi yüzlerde bir tebessüm oluşturdu. Güvercinlerin aç kalmaması için besleme yapan yaşlı kadın ve kız çocuğu hem 7’den 70’e hayvan sevgisinin önemini gösterdi hem de güzel sahnelerin yaşanmasına sebep oldu.