Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi öğrencileri, Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi’ni sakinleriyle bir araya geldi. Birlikte etkinlikler yapan çocuklar ve yaşlılar, keyifli bir gün geçirdi.

Düzce Belediyesi’ne bağlı Çocuk Üniversitesi ve Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Bakım Merkezi birlikte düzenledikleri etkinlikte çocuklar ve yaşlıları bir araya getirdi. Minik öğrenciler ile Alzheimer hastası yaşlıların buluştuğu organizasyonda yaşlılar ve çocuklar bir arada vakit geçirdi.

Çocuklar, yaşlılarla sohbet edip birlikte oyunlar oynayarak, onlara moral verdiler. Çocukların neşesi, merkezdeki yaşlılara neşe ve huzur kattı. Keyifli ve eğlenceli anların yaşandığı özel buluşma, yüzlerde gülümsemelere ve güzel hatıralara sahne oldu.