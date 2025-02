Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri Adana’da buluşturacak olan 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, “Dünya Çocukları” temasıyla 4-13 Nisan 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. Karnaval, gönüllü etkinlik gruplarının performanslarının yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Türkiye Kültür Yolu Festivalleri” kapsamında olmasıyla da zengin bir içeriğe sahip olacak.İSTANBUL (İGFA) - Karnavalda her beğeniye hitap edecek çok çeşitli eğlenceli etkinlikler ile birlikte kültür, sanat, bilim, spor, gastronomi, tasarım alanlarında dikkat çekici projeler yer alacak. Resmi açılış ve her yıl büyük ilgi çeken sayısız kostümün yer aldığı rengarenk kortej geçişi de 5 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek.

İlk kez düzenlendiği 2013 yılından bu yana milyonlarca kişiyi “sevgi ve dostluk şemsiyesi” altında buluşturan karnavala bu yıl ülkemizin ve dünyanın her yerinden çocuklar da davet ediliyor. Karnavalda çocuklara yönelik eğlenceli, eğitici, öğretici ve gelişime katkı sunacak çok sayıda fiziksel, zihinsel, bilişsel etkinlikler gerçekleşecek.

Geleceğin umutları karnavalda buluşuyor

Portakal Çiçeği Karnavalı’nın fikir önderi ve Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt, her yıl büyüyen ve daha fazla insanı Adana’da bir araya getiren karnaval için hedef büyüttüklerini belirterek “2025 yılı karnavalı çok özel olacak. Karnavalımızı Türkiye ve dünyanın her yerinden gelen çocuklarla kutlayacağımız daha büyük bir şenliğe dönüştürmek amacındayız. Dünyanın her yanından çocuklar Adana’ya gelsin, portakal çiçeği kokusunu hissederek dostluk ve barış duygularını burada yaşasınlar istedik. Bu yılki karnaval programında çok ilgi çekici projelere ve performanslara tanık olacağız. Özellikle çocuklarımızın yapacağı etkinlikleri merakla bekliyoruz. Onlar hepimizin geleceği ve umutlarıdır.” dedi.

Karnavalın ulusal ve uluslararası boyuta taşınmasıyla büyük bir turizm hareketliliği sağlandığını da belirten Bozkurt “Ekonomik hacmin yanında Adana’nın, bölge illerinin ve ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağladık. Bu durum bizlere hem gurur veriyor hem de daha büyük sorumluluklar yüklüyor. Siyaset dışı duruşumuzla kimseyi ötekileştirmeden, dostluk ve kardeşlik ortamını sağlama amacımızı ilk yıldan bugüne taşımayı başardık. Bu gurur Adana’nındır. Tarih, kültür, doğa, gastronomi, sağlık, eğitim ve spor turizminde eşsiz imkanları bulunan bir kent olan Adana, hem imaj olarak hem de ekonomik anlamda farklı bir yere ulaştı. Bu yıl da Türkiye’mizin her yerinden insanlarımızı Adana’ya bekliyoruz. Onlara yine sesleniyorum. Adana’ya gelin. Çok memnun kalacaksınız.” diye konuştu.

Karnavalda neler olacak?

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, 2025 yılında da katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunacak. Merkez Park ve Atatürk Parkı’nda kurulan konser sahnelerinde popüler sanatçılar 10 gün boyunca performans sergileyecekler.

Birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı “çocuk etkinlik alanı” kurulacak. Çocukların ekranlardan tanıdığı çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları, tematik oyun alanları, felsefe, müzik, drama, dans, bale ve resim gibi sanat eğitimleri, eğitici ve bilişsel etkinlikler karnavalda yer alacak.

Adana Müzesi ve Çırçır Kültür Merkezi gibi mekanlar kültür ve sanatla renklenecek. Kültür Yolu Festivali ve Portakal Çiçeği Karnavalı için özel olarak hazırlanan birçok sergi bu iki tarihi mekanda yer alacak. Kurulacak sahnelerde konserler ve söyleşiler düzenlenecek.

Yarışmalar nefes kesecek

Renkli Dev Karnaval Korteji başta olmak üzere, gelenekselleşen Kortej Kostümleri Yarışması, Portakal Çiçeği Halk Koşusu, Portakal Çiçeği Satranç Turnuvası’yla karnaval rekabete açık yarışmalara sahne olacak.

Karnavalda “Portakallı Lezzetler Yarışması” da yer alacak. Kentin en önemli tarım ürünlerinden olan narenciyeyi Adana’nın sevilen lezzetleriyle buluşturmanın amaçlandığı yarışmada onlarca lezzet yarışacak.

Etkinlikler tüm Adana’ya yayılacak

Portakal Çiçeği Kamp Alanı Etkinlikleri, Su Korteji, Rengarenk Fest, Lezzet Etkinlikleri, Adana Hediyelikleri Stant Alanları gibi birçok etkinlik de Adana’da karnaval ziyaretçilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Lezzet atölyelerinde herkes ilgi duyduğu programa katılabilecek.