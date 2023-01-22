Düzce’de gerçekleştirilen Hamsi Festivali’nin son gününde Karadeniz müzikleri eşliğinde horon oynandı, 4 ton hamsi dağıtıldı.

Düzce’de gerçekleştirilen Hamsi Festivali’nin son gününde Karadeniz müzikleri eşliğinde horon oynandı, 4 ton hamsi dağıtıldı.

Düzce Trabzonsporlular Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Hamsi Festivali’nin son gününe çok sayıda vatandaş katıldı. 4 ton hamsinin dağıtıldığı festivalde, Karadeniz müzikleri eşliğinde horonlar oynandı. 7’den 70’e herkesin eğlenceli zaman geçirdiği festival, renkli görüntülere sahne oldu. Aynı zamanda, eğitim için yurt dışından Düzce’ye gelen yabancı uyruklu öğrenciler de festivale katıldı. Öğrenciler horona eşlik ederek, farklı bir deneyim yaşadı.

Hamsi Festivali’ni geleneksel hale getirdiklerini belirten Düzce Trabzonsporlar Derneği Başkanı Mustafa Demirci, "Düzceliler beklentimizin üzerinde katılım sağladı. Sadece Karadenizliler değil, Düzce’de ikamet eden hemen hemen herkes burada. Hepsi hamsi için sıraya girdi. Normal şartlarda herkes evinde hamsi yiyebiliyor ama buranın ambiyansı farklı olduğu için lezzeti burada tatmak istiyor. Bir taraftan oyun havalarımız, kemençemiz, diğer taraftan hamsi dağıtımımız ile halkımızı bu şekilde mutlu edebildik" dedi.