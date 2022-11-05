Şüphelinin ikametinde yapılan adli aramada, 792 litre el yapımı şarap ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü le Milas JASAT ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonucu Milas kırsal Pınarcık Mahallesinde otudran70 yaşındaki K.S. ikametinde özel düzenek (damıtma sistemi) kurarak sahte-kaçak alkol ürettiği duyumu alındı.

Muğla’nın Milas ilçesinde özel düzenek ile kaçak imal edilen 792 litre kaçak alkol jandarma ekipleri tarafından el konuldu.

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