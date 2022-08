Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentin önemli tarih ve turizm değeri olan Sultan Hanı’nın KAYTUR ile turizme kazandırıldığını ifade ederek, hazırlıkları tamamlanan tarihi hanın pazartesi günü yapılacak açılışına tüm Kayserilileri davet etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentin önemli tarih ve turizm değeri olan Sultan Hanı’nın KAYTUR ile turizme kazandırıldığını ifade ederek, hazırlıkları tamamlanan tarihi hanın pazartesi günü yapılacak açılışına tüm Kayserilileri davet etti.

Kayseri’nin önemli turizm değerlerinden olan Bünyan ilçesindeki Sultan I. Alaeddin Keykubad tarafından 1232-1236 yıllarında inşa ettirilen Sultan Han’ını turizme kazandırma çalışmaları çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Kayseri Turizm Eğitim Kültür Ticaret A.Ş. (KAYTUR) ile çalışma başlatan Başkan Büyükkılıç, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü’nün de hazır bulunduğu incelemede "Sultan Hanı şu an cıvıl cıvıl şenlenmiş” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valiliği ile böyle güzel bir çalışmaya imza attıklarını paylaşarak şunları söyledi:

“Bin 200’lü yıllara ait olan, elbette Selçuklu’nun en şaheser bir eseri ile baş başayız. Buradaki kervansarayımız İpekyolu güzergahı üzerinde Sultan Hanı’mızda, aynı zamanda hemen yanı başında Büyük Tuzhisar’ımız söz konusu. Bünyan bölgesindeyiz. Bu bölgede hemen yine yanı başında Tuz Gölü’müz var. Biraz ileride Şahruh Köprüsü dediğimiz yine Selçuklu dönemine ait bir eserimiz var ve yine biraz şöyle dışarı doğru çıktığımızda Karatay bölgesinde Karatay Medresemiz var. Yani kısacası bu bölge adeta tarih kokuyor, burası açık hava müzesi niteliğinde ama bunların arasında devasa bir eser olarak bu kervansarayımızın yeri apayrı. Biz burayı hem vatandaşlarımızın tanıması, hem böyle bir ecdadımızın değerinin bilinmesi adı altında canlandırmak amacıyla da Valiliğimizle böyle güzel bir çalışmaya imza atıyoruz.”

Gerekli çalışmaların Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürüleceğini vurgulayan Büyükkılıç, “Bu çalışmamızda görüldüğü gibi yöresel gözlemelerimizi, aynı zamanda yeme içme mekanı veya ihtiyaçlara cevap verme anlayışı içerisinde de ızgaralar ve diğer yemek çeşitleriyle vatandaşlarımıza da hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Ama aslolan gerek bu kervansarayımızın içerisindeki kapalı kısımlar, gerekse dışardaki kısımların bilinmesi, görülmesi, buradaki tarihi eserlerin adeta eşi benzeri olmadığının da fark edilmesi. Bu yönüyle gerekli çalışmalarımızı Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak sürdürmeye devam edeceğiz, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şehrimize böyle bir turizm destinasyonu şimdiden hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Kayserili hemşehrilerini tarihi Sultan Hanı’nın açılışına davet ederek, “Elbette her yeri gezersiniz, görürsünüz ama başta Kayserili hemşehrilerimiz, diyoruz ki gelin buraları görün, gelin buralarda lezzetlerimizi tadın. Karahıdır bölgesi, yerel domateslerimiz bu bölgede, biberlerimiz, patlıcanlarımız bu bölgede, adeta her yer lezzet, her yer samimiyet, her yer ‘ben buradayım’ diye haykırıyor. Ben şimdiden Kaytur’umuzun çok değerli ekibine teşekkür ediyorum, hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Durmak yok, turizmle Kayseri’yi buluşturmaya devam, Kayseri’yi ve tabi ki Türkiye’yi, tabi ki uluslararası boyutta davet de ederek turistlerimizi” dedi.

Yöresel lezzetlerden, bazlama, gözleme, katmer, yöresel kahvaltı, bunun yanında köfte, tavuk çeşitleri ve tost çeşitlerinin yer alacağı Sultan Hanı’nda Kayseri’ye ait değerlerin hediyelik eşyaları da yer alacak. Başkan Büyükkılıç, inceleme sırasında gözleme pişirdi, yerli ve yabancı turistlerle buluşarak, vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.