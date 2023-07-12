Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan Pambuk Çekici’ye 79’uncu yaş gününde belediye ekipleri tarafından sürpriz yapıldı. Hayatında ilk kez doğum günü kutlanan Pambuk ninenin mutluluğu gözlerine yansıdı.

Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü, bakımını üstlendiği Pambuk Çekici’ye doğum günü sürprizi yaptı. Alo Evlat ekibi, hazırladıkları pasta ile Pambuk nineye sürpriz yaparak, 79’ncu yaş gününü kutladı. Kendisi için hazırlanan pastayı üfleyen Pambuk Çekici, sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşayarak, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve ekibine teşekkür etti.