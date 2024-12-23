DÜZCE(İHA) – Düzce’de trafik denetimi yapan polis ve jandarma ekipleri kural tanımayan sürücülere geçit vermiyor. Denetimlerde 10 bin araç kontrol edilirken 79 araç trafikten men edildi.

Düzce’de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için 16-22 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 10 bin araç, 278 motosiklet, 90 okul servisi kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 2 bin 26 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 16 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 79 araçta trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi.