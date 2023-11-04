DÜZCE(İHA) – Düzce’de arı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve arı sağlığının korunması amacıyla arı zararlıları ile mücadele projesi hayata geçirildi. Düzce’de faaliyet gösteren 786 arıcının 65 bin kovanı için ilaç desteği ilacı verildi.

Arı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve arı sağlığının korunması amacıyla Arı Zararlıları ile Mücadele Projesi çerçevesinde Düzce’de faaliyet gösteren 786 arıcıya 65 bin kovan için ilaç dağıtım töreni yapıldı.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapılan ilaç dağıtım töreninde konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun “Arıcılık, ülkemizin önemli tarımsal faaliyetlerinden biridir. Arıcılık sayesinde bal, polen, propolis, arısütü gibi değerli ürünler elde edilmekte hem de bitkilerin tozlaşması sağlanarak tarımsal verim artırılmaktadır. Arıcılığın bu faydalarını göz önünde bulundurarak, müdürlüğümüz arıcılarımızın yanında olmaya devam etmekte. İlimizde faaliyet gösteren 786 arıcımıza 65 bin kovan için dağıtacağımız 9 bin 500 adet ilaç bu projenin bir parçasıdır. İlaç, arıların zararlılardan korunmasında çok önemli bir role sahip. Özellikle varroa akarı gibi yaygın ve tehlikeli bir zararlıya karşı etkili bir mücadele için arı ilaçları kullanılmalıdır” dedi.

İlaç dağıtımına Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, İGM Başkanı Fazlı Koç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen, Düzce Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cafer Kaba, birlik başkanları, arı yetiştiricileri katıldı. Program ilaçların dağıtımıyla sona erdi.