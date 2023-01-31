HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Taşlıca mezrasında tespit edilen 1945 yılına ait tezgah yeniden kurularak unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının üretimine başlandı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Taşlıca mezrasında tespit edilen 1945 yılına ait tezgah yeniden kurularak unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının üretimine başlandı.

Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce yapılan alan araştırmasında Pınarca köyü Taşlıca mezrasında 8 nüfuslu 62 yaşındaki İsmail Kurt’un 1945 yılından kalma tezgahta seccade, Kara çadırların iç dizaynın önemli bir parçası olan mezer, kalın pamuk ipliğinden, yünden ya da gelişigüzel karışımlardan oluşan dokuma örtü olan savan gibi birçok el sanatı üretildiği tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yetkilileri, yörenin yok olmaya yüz tutan el sanatlarını yeni nesillere aktarmak için sahibi ile birlikte tezgahı müdürlüğe taşıdı.

Müdürlükte kurulumu yapılan 78 yıllık tezgahta kızı Ziyan Kurt ile birlikte unutulmaya yüz tutmuş el sanatı ürünlerinin üretimine başlayan İsmail Kurt, “Bu tezgahta babam üretim yapmış ve şimdi de ben üretim yapıyorum. Tahtadan yapılan ve değişik aparatları bulunan tezgahta seccade, mezer ve savan gibi el sanatlarını üretip gün yüzüne çıkartıyoruz. Şu anda çocuklarım da bu tezgâhta atalarımızdan kalma sanatı yaşatmaya devam ediyor” dedi.

Babasına yardım eden 21 yaşındaki Zilan Kurt ise “Bu sanat dedemden babama, babamdan da bize kaldı. Unutulmaya yüz tutmuş bir mesleği bu tezgâhta yeniden canlandırmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nazif Tatlı da, Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün unutulmaya yüz tutmuş meslekler adı altında başlatmış olduğu çalışmalar çerçevesinde Pınarca köyünde yaşayan İsmail Kurt’a ulaştıklarını söyleyerek, “İsmail Kurt bu mesleği çocuklarına öğretiyor. 1945 yılına ait tezgahta baba ve çocukları battaniye, seccade, mezer ve savan gibi el sanatları üretiyor. 1945 yılından kalma tezgahı Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün bünyesine aldık. Kültürün aktarımı boyutunda İsmail ustanın bu çalışmalarını destekleyip bir sonraki nesile bu kültürü tanıtmak amacıyla çalışmalarımız başlamıştır” dedi.