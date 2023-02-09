Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından enkaz altından 2 çocuğuyla birlikte sağ çıkarılan Hatice İğde, kepçenin sesini duyup kendileri için geldiğini anladığında çok sevindiğini söyledi.

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından enkaz altından 2 çocuğuyla birlikte sağ çıkarılan Hatice İğde, kepçenin sesini duyup kendileri için geldiğini anladığında çok sevindiğini söyledi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine bağlı Cengiz Topel Mahallesi’nde bulunan İbrahim Kaya Apartmanı yaşayan depremin etkisiyle yıkıldı. İstanbul’dan deprem bölgesine arama kurtarma çalışmaları yapmak için intikal eden Yesevi Arama Kurtarma ekipleri depremin 78. saatinde Hatice İğde (36) ile yanında bulunan çocukları Mehmet Naim İğde (9) ve Melih İğde’ye (6) ulaştı. Uzun süren uğraşlar sonucunda enkazdan sağ çıkarılan anne ve çocukları sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede ziyaret ettiler

İstanbul Yesevi Arama Kurtarma ekip lideri Hüseyin Berçin ve ekibi kurtardıkları anne ve çocukları görmek için hastaneye ziyarete gitti. Ziyaret sırasında çocuklarla ilgilenen ekipler Hatice İğde ile kurtarma esnasında yaşanan anları konuştu. Kendisini ve çocuklarını kurtardıkları için Yesevi Arama Kurtarma Ekiplerine teşekkür eden Hatice İğde o anları, “O kadar bağırıp enkaza vurdum ama siz beni duymadınız. Hiç uymadım. Kepçe benim için geldi diye çok sevindim. Çocukların dayanacak gücü kalmadı. Çocuklara sürekli oğlum kurtulacağız dedim” diyerek anlattı.