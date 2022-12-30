Eskişehir’de gerçekleşen 2 ayrı hırsızlık olayında 78 bin lira değerinde ürün çaldığı gerekçesi ile yakalanan 2 şüpheliden birisi tutuklandı.

Eskişehir’de gerçekleşen 2 ayrı hırsızlık olayında 78 bin lira değerinde ürün çaldığı gerekçesi ile yakalanan 2 şüpheliden birisi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçesi’nde meydana gelen 2 ayrı hırsızlık olayına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde O.A. ve V.G. isimli şüpheliler hırsızlık malzemeleri ile beraber yakalandı. Toplam 78 bin TL değerindeki 22 koli sigara filtresi, 30 kilogram tütün, 1 adet seyyar klima ve 1 adet elektrikli ısıtıcı ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından O.A. ve V.G. isimli şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden O.A. tutuklanarak cezaevine sevk edildi.