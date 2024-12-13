Muğla Büyükşehir Belediyesi Nilüfer Caner 100 Yaş Evi, 77 yaşındaki üyesi Fevzi Besli’nin okulu oldu. Milas Sağlık Koleji’nin ilk mezunlarından olan Besli, Açıköğretim ile Lisans eğitimini tamamladı.

Yaşlıların sosyal hayata katılımını sağlayan, çeşitli etkinliklerle el becerilerini geliştirmelerine imkan tanıyan Muğla Büyükşehir Belediyesi 100 Yaş Evleri, koca çınarlara farklı imkânlar tanıyor. Bu imkânlardan faydalanan 100 Yaş Evi üyesi Fevzi Besli, 77 yaşında lisans eğitimini yıllar sonra 100 Yaş Evi sayesinde tamamladı.

77 yaşındaki 100 Yaş Evi üyesi Fevzi Besli, 100 Yaş Evi’ndeki bilgisayar odasında 2 yıllık uzaktan eğitim sürecinin başlangıcını şu şekilde ifade etti, Besli, “100 yaş evi ile açıldığı an tanıştım. Ortam tam bize göre idi. Daha denetimli, daha güvenli. Eşim ile ben Muğla’da huzur buldum. Hemen hemen her gün Muğla’da ise mutlaka 10 dakikalığına dahi olsa uğrar, çay içer, arkadaşlarla hal hatır sorarım. Ön lisans üniversitenin yarım kalmış hali. Ben bu işi yarım bırakmak istemedim, tamamlamak istedim. Bunun bana hiçbir ekonomik getirisi yok. Ama başlanmış bir iş yarım kalmış, bunu bitirmeden gitmemeyim bu dünyadan. Üç yıl önce yola çıktım. Zaten aklımdaydı. YÖK’ün sayfasından başvurdum ve Atatürk Üniversitesine kaydımı yaptırdım. Azimle, gayretle, tanıdık arkadaşların da yardımı ile uzaktan derslere devam etmeye başladım. Daha sonra buraya geldim ve burada bilgisayar ve internet var. Ben bu internet ve bilgisayardan yararlanmak istediğimi söyledim ve ilgili yerlere başvurdum. Genelde hafta içi öğleden sonraları burada çalışmamı yaptım. Bu iki yıllık bir süre idi. Zaten ön lisansı bitirdim, iki yıl ile birlikte dört yılı tamamlandı. Geçen Haziran ayında sona erdi. 77 yaşımda başarabiliyor muyum? 17-18 yaşımda başarabildiklerimi bugün sürdürebiliyor muyum diye kendimi teste tabi tuttum. Çok şükür kendime mahcup olmadım” dedi.