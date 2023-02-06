Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki deprem, Kırıkkale’de de hissedildi. Bulundukları binalardan panikle çıkan vatandaşların meydana toplanma anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki deprem, Kırıkkale’de de hissedildi. Bulundukları binalardan panikle çıkan vatandaşların meydana toplanma anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde saat 13.24’te 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İkinci kez yaşanan büyük deprem, Kırıkkale’de de hissedildi. Deprem anını yaşayan vatandaşlar, bulundukları binalardan dışarı çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü binasından çıkan polislerin ve vatandaşların da meydana toplanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda bir süre bekleyen vatandaşlar, daha sonra yeninden iş yerlerine ve evlerine geçti.

Türkiye’nin deprem bölgesi olduğunu ifade eden Mehmet Demir, "3 katlı, 4 katlı binalardan fazla çıkılmasın. Allah göstermesin Yüksek İhtisas Hastanesi’nin oralarda deprem olsa bir tane kalmaz. Allah, devletimize güç versin" dedi.

Hafiften sallandıklarını belirten Muhammed Öztürk ise, "Allah, Pazarcık ve Malatya’dakilere yardımcı olsun. Biz de korktuk buraya çıktık" ifadesini kullandı.

Duran Yıldız ise, "Deprem anında sallanırken hep beraber dışarı çıktık. Şu anda meydanda bekliyoruz" diye konuştu.