Zonguldak Süper Amatör Lig takımlarından Çaycumaspor ertelenen 2.’ci Olağanüstü kongrede başkan adayı çıkmayınca kulüp kapanma noktasına geldi. Yeterli bir çoğunluk ve başkan adayı çıkmamasından dolayı kongre 15 gün sonraya ertelendi.

2023-2024 futbol sezonu öncesinde kongre hazırlıklarını sürdüren Çaycumaspor 31 Temmuz’da yapılan kongrede çoğunluk sağlanamaması üzerine kongreyi 7 Ağustos tarihine erteledi. Yeniden toplanan üyeler yeterli sayı bulunmaması üzerine kongreyi geçici yönetim ile yürütme kararı alındı. Kongreyi yöneten ve kayyum heyeti ile birlikte masada bulunan Çaycumaspor üyelerinden İsmail Uzaldı, takımın başına geçecek olan başkan adayının olmaması ve yeterli bir sayınında bulunmaması üzerine konuşma yaptı. Uzaldı; “Sahipsiz kaldık, sahibimiz yok. Eğer bu kongreyi yapamazsak bu kulüp fesih olur. Onun için geçici bir yönetim oluşturmamız lazım. Bu geçici yönetim ile karar aldırıp olağanüstü kongre kararı aldırmamız gereklidir. Ya öyle yapacağız yada bu cenazeyi burada bırakacağız, kayyumdaki yetkili arkadaş karar defterini alacak, Kaymakama teslim edecek. Olay bitecek. Çaycumaspor adına hepinize teşekkür ediyorum. Buralara kadar geldiniz. Ama ne yazık ki hiç sahibimiz yokmuş. O tribünlere gelip bağıranlar, çağıranlar “Çaycumaspor şampiyon olacak” diye haykıranlar, şeref tribününde hava atanlar yoklar. Biz burada biz avucuz. Ben hepinize sahip çıktığınız için teşekkür ediyorum” dedi.

“Bu cenazeyi kaldırmak isteyenler gelip kaldırsın”

Kapanış konuşmasını yapan Uzaldı; “Ne yazık ki Çaycumaspor’un sahibi yok. Sahipsiz kaldık. Çaycuma’ya Çaycumalı’ya geçmiş olsun. O tribünleri dolduranlar artık başka maçlara giderler. Yazık, bu takımın bu hale gelmemesi lazım. Sahip çıkacak olanlar sahip çıkmıyor. Sivil toplum örgütleri yok. Herkes küsmüş. Bu Çaycumaspor ne yaptı da küstüler bilmiyorum. Çaycuma bir reklam vermeye kalksa en güzel reklamımız futboldur. Futbol ile kendimizi duyuruyoruz ama biz Çaycuma olarak sesimizi duyuramadık. Hepimize geçmiş olsun. Bu cenazeyi kaldırmak isteyenler gelip kaldırsın. 15 gün sonra ne olacağını bilmiyorum ama yine aynısı olacaktır” dedi.

15 gün sonrasına alınan kongre kararının ardından sonuç değişmez ise 76 yıllık kulüp yasa ve kanun gereği fesih edilip, kapatılma durumu ile karşı karşıya gelecek.

Öte yandan ertelenen kongrenin ikincisine de Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı’nın katılmadığı gözlendi.