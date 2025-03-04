İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 76 ilde düzenlenen zehir tacirlerine yönelik operasyonlarda tonlarca uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirterk, 2 bin 365 şüphelinin yakalandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - 76 ilde Uyuşturucu Madde Satıcılarına yönelik son 2 hafta içinde düzenlenen operasyonlarda 1 Ton 444 Kg Uyuşturucu Madde, 2 Milyon 376 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi.

Son iki haftalık operasyonun özetini sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda 2 bin 365 şüpheliyi yakalandığını duyurdu.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlüklerince; 3 bin 547 ekip, 8 bin 867 personel, 38 hava aracı ve 72 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 76 ilde düzenlenen operasyonlarda bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirlerini de paylaşan Bakan Yerlikaya, zehir tacirlerine göz açtırmadıklarını kaydetti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1896788816649716083

"Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz" mesajıni yineleyen Bakan Yerlikaya, Valileri, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polisleri tebrik etti.