Türkiye gece yarısı 7.7’lik Kahramanmaraş Pazarcık depremi ile sarsılırken, öğle saat 13.24’te bir deprem daha oldu. Deprem Ereğli’de küçük çaplı da olsa hissederken, bir süre telefon hatlarında ulaşım sıkıntısı yaşandı.

Türkiye gece yarısı 7.7’lik Kahramanmaraş Pazarcık depremi ile sarsılırken, öğle saat 13.24’te bir deprem daha oldu. Deprem Ereğli’de küçük çaplı da olsa hissederken, bir süre telefon hatlarında ulaşım sıkıntısı yaşandı.

Kahramanmaraş Pazarcık’ta meydana gelen 7.7’lik depremin ardından merkez üssü Kahramanmaraş Gözpınar-Ekinözü olan ikinci depremin meydana geldi. Depremin büyüklüğü Kandilli tarafindan 7.5 olarak açıkladı. Türkiye’nin birçok kentinde hissedilen deprem Ereğli’de de az da olsa hissedildi. Meydana gelen depremin ardından Ereğli’nin bazı mahallelerinde elektrikler kesilirken, telefon hatlarında ise bir süre iletişim sağlanamadı