Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde "7524 Sayılı Kanun ile Vergi Mevzuatında Yapılan Değişiklikler: Asgari Tamamlayıcı Kurumlar Vergisi ve Vergi Cezalarında Yeni Artırımlı Ceza Uygulaması" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Defterdarlığı iş birliğinde, Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası (YMMO) ve Gaziantep Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’nın (SMMMO) destekleriyle gerçekleştirilen toplantıya, GSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Özgüler, Gaziantep Defterdarı Ümit Güner, Gaziantep YMMO Başkanı Mehmet Tekin Alpay, Gaziantep SMMMO Başkanı Hakan Özseven, GSO Genel Sekreteri Yusuf İzzettin İymen ve firmalardan gelen temsilciler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Özgüler, “Gaziantep bildiğiniz üzere üreten ve ödediği vergilerle ülke kalkınmasına en büyük desteği veren bir şehirdir. Sanayisi ve ticareti ile ülkemizin 6. büyük ekonomisine sahip, yıllık 10 milyar doların üzerinde ihracat yapan şehrimiz, mükellef sayısının fazla oluşuyla hem kendisi kazanmakta hem de devletimize kazandırmaktadır. Deprem döneminde Gaziantep Defterdarlığı, üretim ve ticaretimizin büyük yara aldığı dönemde, bölgemize yönelik sağlanan mücbir sebep şartlardan 7/24 yanımızda oldular. Yine burada bilgilendirme toplantıları ile sorunlarımıza birlikte çözüm aradık ve iş dünyamıza yol gösterdik. Bu vesileyle Gaziantep Defterdarlığımıza ve yoğun mesai vererek bize destek olan kıymetli çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Orta Vadeli Program ile birlikte yürütülen mali politikalar kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın vergi konusunda bir dizi düzenlemeye gittiğini hatırlatan Özgüler, “Bu doğrultuda, çok sayıda vergisel yükümlülüğün kapsamında olduğu, 7524 sayılı kanun ile vergi mevzuatında; kurumlar vergisinden katma değer vergisine, gelir vergisinden serbest bölgelere kadar yeni düzenlemeler söz konusu ve yapılan değişiklikleri birlikte istişare etme imkanı bulduğumuz bu organizasyondaki iş birlikleri için Gaziantep Defterdarlığı, Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası ve Gaziantep Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’na teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Gaziantep Defterdarlığı Gelir İdaresi Grup Müdürleri Barış Sönmez ve Ali Cibik, 7524 sayılı kanun ile yapılan vergi düzenlemeleri, vergi usul kanunu düzenlemeleri, vergi uyumunun artırılması ve kayıt dışılıkla mücadele, 6183 sayılı kanun düzenlemeleri, gelir ve kurumlar vergisi kanunu düzenlemeleri gibi birçok konuda katılımcılara bilgiler verdi. Toplantı, soru-cevap kısmı ve plaket takdiminin ardından sonra erdi.