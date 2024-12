Yeni yılda alınacak yüklü ağırlığı 750 kilograma kadar olan çekme karavanlara tescil zorunluluğu gelecek. Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik gereğince 1 Ocak 2025 tarihinden sonra alınacak olan O1 Belgeli çekme karavanlar her yıl düzenli olarak muayeneye tabi tutularak araçtan bağımsız plakaya sahip olacak.

‘Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’, 4 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu çerçevede yüklü ağırlığı 750 kilograma kadar olan (O1 belgeli) çekme karavanların kayıt altına alınarak tescillenmesi zorunlu hale getirildi. Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik gereğince 1 Ocak 2025 tarihinden sonra alınacak olan O1 Belgeli çekme karavanlar her yıl düzenli olarak muayeneye tabi tutularak araçtan bağımsız plakaya sahip olacak. Yeni yıl öncesinde alınmış olan O1 Belgeli çekme karavanların tescillenmesi için de 2035 yılına kadar süre verildi. Bu süre sonunda tescili yapılmayan karavanlar ise trafikten men edilecek. Yeni yönetmelik hakkında bilgi veren Karavan İmalatçıları ve Tedarikçileri Derneği (KAİTED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fazlıoğlu, 1 Ocak 2025’te devreye alınmasının planlanan tescil işlemlerinin Araç Tescil Sistemi’nde (ARTES) muhtemel yaşanabilecek olumsuzlukların giderilebilmesi gayesiyle işlemlerin tamamlanma zorunluğunun 1 Temmuz 2025 yılına kadar ertelendiğini aktardı.

“Mağduriyet olmaması için zorunluluk başlangıcı tarihi 1 Temmuz 2025 olarak belirlenmiştir”

KAİTED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fazlıoğlu, “Derneğimizin gayesi Türkiye’de karavan üretim standartlarını Avrupa’daki üretilen karavan kalite standartlarına uygun hale getirip, maliyet ve kalite olarak dünya üzerindeki üretilen karavanlarla rekabet edebilir hale getirmek ve yurtdışındaki Türkiye üretimi karavanların pazar payını arttırabilmektir. Dernek olarak bir diğer sorumluluğumuz da son kullanıcıların, yani karavan severlerin, karavan sahiplerinin sektörle ilgili gelişmeleri anlayabilecekleri bir dille kendilerine aktarabilmektir. 4 Aralık 2024 tarihinde resmi gazetede yayınlanan araçların satış devir ve tescil hizmetlerinin yürütülmesi hakkında yönetmelik değişikliği yapılmıştır. Bu değişiklikle O1 belgeli 750 kilogram altı olan çekme karavanların 1 Ocak 2025 tarihinden sonra satış işlemlerinde tescile tabi olacağı açıklanmıştır. Yönetmelik değişmeden önce O1 belgeli karavan satın alındığında aracın plakası karavana takılıp tescil işlemi yapılmadan trafikte kullanılabiliyordu. Değişiklik sonrası O1 belgeli karavanlar tescil işlemi yapılarak trafikte kullanılabilir hale gelmiştir. Bu doğrultuda devlet herhangi bir mağduriyet oluşmaması adına 1 Ocak 2025 öncesi üretilmiş olan O1 belgeli karavanlar için 1 Ocak 2035 tarihine kadar bir süre tanımıştır. Bu süre zarfında karavan sahiplerinin talep etmesi durumunda karavanlarını üreten veya ithal eden firmalara başvuru yaparak tescillerinin yapılmasını sağlayabilecekler. 1 Ocak 2035’ten sonra tescili yapılmamış O1 belgeli 1 Ocak 2025 tarihi öncesinde üretilmiş karavanlar trafikten men edileceklerdir. 1 Ocak 2025 itibari ile üretilen bütün O1 belgeli karavanlar Artes dediğimiz araç tescil sistemine tanımlanacak ve tescil işlemleri 1 Temmuz 2025 tarihinden sonra zorunlu olarak yapılacaktır. Yönetmelik değiştirilirken noter şubelerinin kullanmış olduğu tescil ekranlarının 1 Ocak 2005 yılı itibariyle aktif olması planlanmıştır ancak sistemde yaşanabilecek problemler veya sistemin ihtiyaç duyacağı geliştirmeleri göz önüne alarak yine mağduriyet olmaması için zorunluluk başlangıcı tarihi 1 Temmuz 2025 olarak belirlenmiştir”

“Zorunlu olarak tescil işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir”

Yönetmelik hakkında bilgilendirmede bulunan Fazlıoğlu, “Yönetmelik değişikliği sonrası tescili yapılmış O1 belgeli karavanların araçtan bağımsız plakaları olacak ve her sene TUV’de muayenesi yapılacaktır ve yönetmelik öncesinde olduğu gibi B ehliyetle bu karavanların trafikte kullanılması devam edecektir. Son kullanıcı açısından yönetmeliği özetlemek gerekirse 1 Ocak 2025 tarihinden önce üretilmiş O bir belgeli karavan sahibi iseniz 1 Ocak 2035 tarihine kadar isteğinize bağlı olarak tescil talep edebileceksiniz. 1 Ocak 2025’ten sonra üretilmiş bir o bir belgeli karavan satın alıyorsanız zorunlu olarak tescil işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Tescili yapılmış O1 belgeli karavanınızla her sene muayeneye katılmanız gerekmektedir. B sınıfı ehliyetinizle bu karavanları kullanmaya devam edebileceksiniz. Yönetmeliğin getirmiş olduğu muayene zorunluluğu, yaşam alanları olan karavanlar için hem son kullanıcı hem de üretici tarafından oluşabilecek aksaklıkların veya yaşanacak istenmeyen durumların engellenebilmesi adına olumlu bir gelişmedir. Bu açıklamalar haricinde merak edilen her konu için www.kaited.org web sitemizden bizimle iletişim kurarak sorularınızı iletebilirsiniz” diye konuştu.