Ekipler denetimler sırasında yakalanan yasal boyun altındaki balıklara da el koydu.

Düzce’nin Karadeniz’e sahili olan ilçesi Akçakoca’da Tarım Müdürlüğü ekipleri balıkçıları ve tutulan balıkları denetledi. Yapılan denetimler sırasında yasal boyutunun alında tutulan yaklaşık 750 kilogram istavrite el koyan ekipler, küçük balık tutan balıkçıya da cezai işlem uyguladı.

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