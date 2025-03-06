Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Stadyum Karşısı’ndaki 75. Yıl Parkı’nda yapılan gençler ve emekliler için özel projeleri ziyaret etti. Başkan Şehirli, bu projelerin 2025 yılında halkın hizmetine sunulacağını açıkladı.

Başkan Şehirli, 75. Yıl Parkı’nda gençler ve emekliler için yapılan projeler hakkında detaylı bilgi verdi. 11.700 m alan üzerine inşa edilen parkta, gençler için 243 m’lik bir yapı yapılacak. Bu yapının 150 m’si kapalı alan, 93 m’si ise yarı açık alan olarak planlandı. Ayrıca, emekliler için 204 m’lik bir inşaat alanı ayrıldı; bunun 154 m’si kapalı alan, 50 m’si ise yarı açık mekan olacak. Başkan Şehirli, bu projelerin 2025 yılı içinde tamamlanıp halkın hizmetine sunulacağını duyurdu.

Balıkesirspor özel renkleri ile yeni tasarım

Başkan Şehirli, 75. Yıl Parkı’ndaki mevcut anıtın bakım ve onarımının yapılacağını belirtti. Ayrıca, Cumartesi Pazarı yakınındaki park bölümünün, Balıkesirspor’a özel kırmızı-beyaz renkleriyle yeniden tasarlanıp yenileneceğini söyledi ve "Balıkesirspor sevgisini bir kez daha ortaya koyacağız" dedi.

Ziyaret sırasında Başkan Yardımcıları Baha Torun, Doğaç Arabacı ve Birim Müdürleri de Başkan Şehirli’ye eşlik etti.