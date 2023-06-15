Akdeniz Üniversitesi 75. Yıl Kreş ve Çocuk Kulübü tarafından mezuniyet töreni düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Olbia B Salonu’nda gerçekleşen törene Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Öğr. Gör. Halime Çam, 75. Yıl Kreş ve Çocuk Kulübü Müdürü Prof. Dr. Zeliha Yazıcı, öğretmenler, öğrenciler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

“Mezun olan çocuklardan anlamlı etkinlik”

Mezun olan 6 yaşındaki öğrenciler hazırladıkları gösteriler ile coşkulu bir mezuniyet yaşadı. Şarkılar söyleyen, vurmalı çalgılar çalan ve sergiledikleri tiyatro etkinliğiyle ormanların korunması ve alanların kirletilmemesine dikkat çeken çocuklar ailelerinden büyük alkış aldılar.

Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Öğr. Gör. Halime Çam, öğrencilerin eğitilmesinde emeği olan öğretmenlere teşekkür ederek öğrencilere başarılar diledi.

75. Yıl Kreş ve Çocuk Kulübü Müdürü Prof. Dr. Zeliha Yazıcı ise “Eğitim ve öğretime başladığımız 1998 yılından bugüne kadar Akdeniz Üniversitesi 75. Yıl Kreş ve Çocuk Kulübü olarak 2-6 yaş arası çocuklarımızın hayata hazırlanmaları için çalışıyoruz. Çocuklarımızın hayatı öğrenmesinde emeği geçen öğretmenlerimize ve ailelerine çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın yeni hayatlarında ve okullarında başarılı yıllar geçirmesini temenni ediyoruz.” şeklinde konuştu.